دولي

أدرعي يُعلّق على خطاب نصر الله بشأن مُكافحة الفساد بلبنان

أدرعي يُعلّق على خطاب نصر الله بشأن مُكافحة الفساد بلبنان
أفيخاي أردعي
رام الله - دنيا الوطن
استغل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مفردات خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس، للرد عليه بشأن ما أعلنه من حرب ضد الفساد بلبنان، واستراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وقال أدرعي، في تغريدة جديدة له على (تويتر): "نصر الله بحاجة ماسة للأموال"، حيث جاءت التغريدة، رداً على تصريحات نصر الله التي قال فيها: "لبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي"،
 مضيفاً: "أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي".

وأعلن الأمين العام لحزب الله عن بداية معركة مكافحة الفساد وهدر المال العام في لبنان، مؤكّداً أن المقاومة لن تسمح بسقوط لبنان بعد الانتصار في الحرب على إسرائيل، وأن حزب الله سيصمد في حرب العقوبات "ولن يجوع ولن يفقر، بل سيصمد بوجه الحرب الجديدة القديمة".

وكانت الولايات المتحدة، قد أدرجت كل أجنحة حزب الله في قوائم المنظمات الإرهابية، وتواصل زيادة العقوبات المالية ضد الجماعة المدعومة من إيران.

كما أدرجت بريطانيا الشهر الماضي، كل أجنحة حزب الله ضمن المنظمات الإرهابية، بحجة "نفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط"، وذلك في تعارض مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، التي تُدرج فقط الجناح العسكري للجماعة في قوائم الإرهاب.

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