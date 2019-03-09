بسبب صواريخ "إس- 400" الروسية.. البنتاغون يهدد تركيا بـ "عواقب خطيرة"

رام الله - دنيا الوطنهددت وزارة الدفاع الأمريكية، الحكومة التركية، بأنها قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ من طراز "إس- 400" تطبيقاً للعقد المناسب بين البلدين.وقال المتحدث باسم البنتاغون، تشارلز سامرز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول عزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شراء هذه المنظومات الصاروخية: "ستكون هناك في حال استلام تركيا إس- 400 عواقب خطيرة بالنسبة إلى علاقاتها معنا، بما في ذلك العلاقات العسكرية"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وشدد سامرز، على أن تطبيق تركيا لهذا العقد سينعكس على اتفاقاتها حول شراء أسلحة من الولايات المتحدة، مبيناً أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات F -35 وصواريخ باتريوت".وسبق، أن حذرت الولايات المتحدة مراراً السلطات التركية من شراء منظومات "إس- 400" من روسيا، مهددة بفرض عقوبات عليها تشمل إلغاء الصفقة حول تزويدها بمقاتلات "F -35" ومنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.لكن تركيا أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها، ومسألة الانسحاب منها ليست قائمة على الإطلاق، متعهداً باتخاذ إجراءات جوابية، رداً على أي عقوبات أمريكية في هذا السياق.وفي السابع من آذار/ مارس، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده تخطط لاستلام الدفعة الأولى من منظومات "إس- 400" الروسية في تموز/ يوليو المقبل، مؤكداً أن شراءها في مصلحة بلاده.ويقول كل من البنتاغون والناتو: إن على تركيا التخلي عن هذه الصفقة لأن المنظومات الروسية لا يمكن تكييفها مع الأسلحة الغربية المستخدمة من قبل أعضاء الحلف.كما تعتبر الولايات المتحدة، أن شراء تركيا "إس-400" يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية للطائرات من نوع "F -35" التي تنتجها مجموعة من الدول، ويفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومات الروسية.وسلمت واشنطن أول دفعة من هذه الطائرات إلى تركيا في حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن هذه المقاتلات ستبقى حالياً في الولايات المتحدة، يتدرب الطيارون الأتراك عليها، وهي عملية قد تمتد لسنة أو سنتين حسب البنتاغون.