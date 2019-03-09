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عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات

عمر البشير يُطلق سراح المعتقلات السودانيات
الرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات.

وفقًا لما نقلته قناة (العربية)، فقد قال البشير خلال مخاطبته القيادات الأهلية والسياسية بشرق السودان في بيت الضيافة، أمس الجمعة، إنه استجاب لطلب الأخوات من شرق السودان لإطلاق سراح المعتقلات، ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبد الله قوش بإنفاذ الأمر.

ويشمل القرار الرئاسي إطلاق سراح 41 معتقلة، ليس بينهن محكومات بقانون الطوارئ.

كما أنه وللمرة الثانية خلال عشرة أيام، أصدر الرئيس البشير قرارت جمهورية، بترقية عدد من الضباط في رتب مختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد.

وقال بيان صادر من القوات المسلحة، إن هذه القرارات جاءت وفق قانون القوات المسلحة، واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة لسنة 1993 والمعدل عام 2007.

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