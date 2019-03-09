مبعوث ترامب: (صفقة القرن) ستكون مفصلة للغاية

رام الله - دنيا الوطن

أكد مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) ستكون مفصلة للغاية.





وجاءت تصريحات غرينبلات، خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، فجر اليوم، السّبت، لم تُكشف خلاله أيّ تفاصيل، بحسب ما أفاد دبلوماسيّون، وفق ما أورد موقع (عرب 48).وحسب الموقع، فإنه على أثر الاجتماع المغلق الذي عقد في مقرّ الأمم المتّحدة، أكّد المندوب الكويتي لدى المنظّمة الدوليّة، منصور العتيبي، أنّ غرينبلات "لم يُعط تفاصيل"، متابعاً: "في المقابل كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة".وأكّد غرينبلات، أنّ خطّة السلام لن يتمّ إعلانها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، وبعد تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أشهرًا عدّة.وشدّد غرينبلات، الذي يعمل على الخطّة مع كلّ من صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، على أنّ هذه الخطّة ستكون مفصّلة في بُعديها السياسي والاقتصادي.وقال "نعرف تطلّعات الفلسطينيّين والإسرائيليّين، ونحن نعمل في هذا الإطار"، فيما نقل أحد الدبلوماسيين عن غرينبلات قوله أيضًا إنّه "عندما ستصبح رؤيتنا علنيّة، لن نرغب في تنفيذها منفردين، وسيكون هناك دور للأمم المتحدة واللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)".