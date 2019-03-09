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لأول مرة.. كوريا الشمالية تعترف بفشل قمة كيم ترامب

لأول مرة.. كوريا الشمالية تعترف بفشل قمة كيم ترامب
الرئيس الامريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
اعترف الإعلام الرسمي، في كوريا الشمالية، للمرة الأولى، بفشل القمة التي جمعت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي، وانتهت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي دون اتفاق.

وكان يتوقع، أن يستند هذا اللقاء إلى نتائج اللقاء التاريخي الأول بين الرجلين في سنغافورة العام الماضي، لكنه انتهى دون أي اتفاق حول تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات عنها.

ولم تثر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، مسألة فشل القمة حتى أمس الجمعة، لكن في افتتاحية نشرة صباحية، كتبت الوكالة: "الرأي العام في الوطن وفي الخارج يشعر بالأسف، ويلقي باللوم على الولايات المتحدة في هذه القمة التي انتهت دون اتفاق".

ووفق وكالة (رويترز)، فبعد القمة التي انتهت بشكل مفاجئ، حمّل كل طرف الآخر مسؤولية فشل القمة، ولكن مباشرة بعد القمة، قال الإعلام الكوري الشمالي: إن بيونغ يانغ وواشنطن اتفقتا على مواصلة المحادثات "البناءة" حول نزع السلاح النووي.

وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة (رودونغ سيمون) الكورية الشمالية على صفحتها الأولى صورة لمصافحة كيم وترامب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عرض التلفزيون الكوري الشمالي وثائقياً لمدة 75 دقيقة، تناول دبلوماسية كيم مع ترامب، دون أن يذكر، أن اللقاء الثاني بينهما لم يخلص إلى نتيجة.

وبعد فشل قمة هانوي، قال خبراء هذا الأسبوع: إن بيونغ يانغ تعيد بناء محطة سوهاي للصواريخ بعيدة المدى، بعدما وافق كيم العام الماضي على إغلاقها كإجراء ثقة.

وقال ترامب، إنه سيصاب "بخيبة أمل كبيرة" إذا ثبتت صحة هذه التقارير.

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