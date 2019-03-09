شؤون فلسطينية

شاهد: أحمد حلس يروي تفاصيل تعرضه لإطلاق نار وسط القطاع

شاهد: أحمد حلس يروي تفاصيل تعرضه لإطلاق نار وسط القطاع
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - أحمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
روى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، تفاصيل حادثة إطلاق النار التي تعرض لها أمس الجمعة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال حلس، لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن الاستهداف ليس شخصياً، بل استهداف لكل حالة استقرار يبحث عنها شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني، وجميع قواه لديها بارقة أمل للخروج من الفوضي، ومن هذا الوضع المأساوي.

وأضاف حلس: "من هو قائم على الأمن في غزة عليه أن يتحمل المسؤولية"، لافتاً إلى أن عملية كشف الجناة ليست صعبة؛ بل من السهل جداً من الناحية الأمنية الوصول إلى السيارة، والباص الذي كان خلف سيارته.

وبين حلس، أن المنطقة التي جرى فيها الحادث يوجد بها كاميرات مراقبة، وأن الأشخاص كانوا مكشوفي الوجه، مطالباً بالتعاطي مع هذا الموضوع بجدية كبيرة، وعدم السماح بمروره مرور الكرام، محذراً من وجود أجندات تخريبية مدمرة.

وأشار حلس، إلى الفلتان الذي عاشه قطاع غزة، والذي نتج عنه ما وصلت إليه غزة من حالة الدمار والفوضى، مضيفاً: "يبدو أننا ذاهبون لمرحلة جديدة من الفلتان".

 

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