ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم السبت، معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وغداً الأحد، يكون الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.