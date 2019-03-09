الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة





وقالت اذاعة الاقصى المحلية إن طائرات الاحتلال قصفت موقع البحرية "الواحة" شمال قطاع غزة، وان القصف أوقع أضرار مادية جسيمة في المكان.





واستهدف طيران الاحتلال الحربي موقع الجعبري التابع للمقاومة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.



وجددت الطائرات الحربية قصفها، حيث استهدفت الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس.





فيما ذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن تقارير من غزة تتحدث عن قصف لسلاح الجو الاسرائيلي.





وكان موقع حدشوت 24 ذكر ان قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة مساء اليوم وسقطت في أشكول دون وقوع اصابات.

رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الاسرائيلية عدة غارات على موقع البحرية في منطقة السودانية شمال غرب غزة.