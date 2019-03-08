فتح: محاولة اغتيال "حلس" اعادة لمسلسل الفوضى والفلتان الأمني

رام الله - دنيا الوطن‎ أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن محاولة الاغتيال الجبانة أحمد حلس ابو ماهر هي اعادة لإنتاج مسلسل الفوضى والفلتان الامني.وجاء في بيان صحفي للحركة انه في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 8/3/2019م في المحافظة الوسطى وخلال عودة الاخ احمد حلس مفوض عام التعبئة والتنظيم في الاقاليم الجنوبية من حفل تخريج لمجموعات كشفية للأشبال والزهرات بملعب الشهيد محمد الدرة، قامت مجموعة مارقة من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي وأدواته القذرة بمحاولة اغتيال جبانة آثمة بحقه.ودانت حركة فتح جريمة محاولة اغتيال الأخ القائد أحمد حلس " أبو ماهر "، ونعتبرها منزلقاً خطيراً يشكل محاولة جادة لإعادة انتاج الفوضى والفلتان الأمني من جديد.وحمَّلت حركة حماس وأجهزتها الأمنية المسئولية الكاملة في الكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم بوصفها سلطة الأمر الواقع بغزة.وشددت على أن حركة فتح لن ترهبها كل محاولات التصفية والإخضاع وستظل ماضية على طريق ذات الشوكة وهي لديها القدرة العالية على حماية قيادتها وأبنائها وأطرها ومؤسساتها، وتحذر من مغبة نار الفتنة التي لن يسلم منها أحد.