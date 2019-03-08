المكتب الحركي بجامعة الأزهر يدين محاولة اغتيال حلس





وقال المكتب الحركي إن هذا الاعتداء الجبان والآثم يستهدف حركة فتح، كما يستهدف السلم اﻷهلي وخلط اﻻوراق في وقت، تقف فتح بجماهيرها وقيادتها وفي مقدمتها اﻻخ الرئيس محمود عباس في وجه المؤامرات وأخطرها صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية



وأكد اننا في المكتب الحركي المركزي لجامعة الأزهر ندين ونستنكر المحاولة الفاشلة ﻻغتيال القائد ابوماهر المشهود له بالوطنية.



وأضاف ان الحشود الوطنية والفتحاوية التي تدفقت إلى بيت القائد ابوماهر بعد دقائق من نجاته، هي استفتاء جديد لالتفاف أبناء فتح حول قائدهم ابو ماهر حلس وقيادة سيادة الرئيس ابو مازن حفظه الله.



وطالب المكتب الحركي المركزي لجامعة الأزهر القائمين على الأمن بفتح تحقيق عاجل للوصول إلى الجناة وتقديمهم لمحاكمة شعبية.



رام الله - دنيا الوطندان المكتب الحركي المركزي لجامعة الأزهربشده جريمة استهداف احمد حلس ابوماهر عضو اللجنة المركزية مفوض عام التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية.