شؤون فلسطينية

بحر يثمن الدور النضالي للمرأة الفلسطينية في كافة المجالات

بحر يثمن الدور النضالي للمرأة الفلسطينية في كافة المجالات
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدور النضالي للمرأة الفلسطينية في كافة مجالات الحياة وخاصة مقاومتها للاحتلال.

وأشار بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق خان يونس أن المرأة الفلسطينية شكلت مخزون استراتيجي لمسيرات العودة وفك الحصار، وكانت في مقدمة الاحداث.

ولفت إلى أن المرأة في فلسطين هي شهيدة واسيرة وجريحة وقائدة عمل وطني واسلامي، وقدمت الشهداء، وجاءت مسيرات اليوم باسم يوم المرأة الفلسطينية عرفانا بدورها النضالي خلال مسيرة الجهاد والمقاومة في فلسطين، كما حيا المرابطات والمجاهدات في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وشدد بحر على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

وأكد على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

كما قدم د. بحر التعزية باستشهاد سيف الدين أبو زيد بحي الزيتون بغزة، مؤكدا أن شهداء مسيرة العودة هم طريقنا نحو تحرير الأقصى والمقدسات، وأن شعبنا يسير على درب الجهاد والمقاومة.

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