الرئيس يدين محاولة اغتيال أبو ماهر حلس

رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الجمعة، محاولة الاغتيال "الجبانة" التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية المناضل أحمد حلس "أبو ماهر"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.يذكر أن مجهولين أطلقوا مساء اليوم الجمعة النار على سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.