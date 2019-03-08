إطلاق قذيفة هاون من غزة على أشكول

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قذيفة هاون من قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، صوب المجمع الاستيطاني أشكول جنوب إسرائيل.وقال موقع حدشوت 24 إن قذيفة هاون أطلقت من جنوب قطاع غزة سقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، مشيرة إلى عدم وجود إصابات.