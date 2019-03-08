مليون جزائري خرجوا اليوم الجمعة ضد ترشح بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنشهدت العاصمة الجزائرية، الجمعة، تظاهرة حاشدة، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وأفاد وسائل إعلام عربية، بأن العاصمة شهدت توافد عدد هائل من المواطنين، واصفة المسيرات بـ "غير المسبوقة منذ الاستقلال"، في حين قدر قناة الحرة الأعداد بمليون مُحتج.ورفع المحتجون في جمعتهم الثالثة شعارات منددة بترشح بوتفليقة، وطالبوا بعد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وإعطاء الفرصة للشباب.ونقلت صفحات على فيسبوك صورا ومقاطع توثق خروج مئات الآلاف في مختلف المحافظات.