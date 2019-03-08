دولي

ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي

ماي تحذر: بريطانيا قد لا تخرج أبدا من الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نواب مجلس العموم يواجهون "خيارا حاسما" الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانوا سيدعمون اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذرة من أنه في حال رفضهم الاتفاق "فإن بريطانيا قد لا تخرج أبدا" من الاتحاد.

وأضافت ماي في كلمة لها في غريمسبي شرقي إنجلترا، "ادعموه وسوف تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، ارفضوه ولن يعلم أحد ما الذي سيحدث، قد لا نترك الاتحاد الأوروبي لشهور كثيرة، وقد نغادره دون الحماية التي سيوفرها الاتفاق. وقد لا نغادر على الإطلاق".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن "تأخير الخروج قد يخلق مشاكل جديدة، وقد يعني عدم قدرتنا على إنهاء حرية التنقل، وعدم قدرتنا على إبرام الاتفاق التجاري الخاص بنا، وعدم استعادة السيطرة، وهو ما صوّت لصالحه الشعب البريطاني، وقد يؤدي التأجيل لشيء آخر وهو استفتاء شعبي آخر".

وأوضحت أنه إذا رفض النواب الاتفاق فلا يوجد أي شيء، مؤكدة أنها "ستكون لحظة أزمة"، حيث سبق أن قالت للقادة الأوروبيين إن المفاوضات بحاجة إلى "دفعة أخرى".

ويصوّت النواب البريطانيون الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، والذي قد يتضمن عناصر جديدة بعد جولة مفاوضات مقبلة نهاية هذا الأسبوع.

وفي حال خسارة ماي تصويت الثلاثاء، يصوّت النواب الأربعاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وإذا رفض النواب خروجا من دون اتفاق، يصوتون الخميس بشأن الطلب من الاتحاد تمديد المهلة.

أخبار ذات صلة

وسائل إعلام: كوشنر تجاهل السفارة الأمريكية أثناء زيارته السعودية

وسائل إعلام: كوشنر تجاهل السفارة الأمريكية أثناء زيارته السعودية

متهمة بالتجسس.. سجينة إيرانية تنال الحماية البريطانية

متهمة بالتجسس.. سجينة إيرانية تنال الحماية البريطانية

بعد الأويغور.. الصين تضطهد أقلية مسلمة جديدة

بعد الأويغور.. الصين تضطهد أقلية مسلمة جديدة

المانيا تدعم وضع اتفاقية أممية لمكافحة النفايات البلاستيكية في البحار

المانيا تدعم وضع اتفاقية أممية لمكافحة النفايات البلاستيكية في البحار

حركة طالبان تنفي أن تكون بحثت مع واشنطن وقف إطلاق النار

حركة طالبان تنفي أن تكون بحثت مع واشنطن وقف إطلاق النار

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول وضع القدس في &#34;صفقة القرن&#34;

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول وضع القدس في "صفقة القرن"

تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان

تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان

​الجيش الباكستاني: سندافع عن أرضنا ضد أي مغامرة هندية

​الجيش الباكستاني: سندافع عن أرضنا ضد أي مغامرة هندية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن أربعة صيادين اعتقلوا صباح اليوم

الاحتلال يفرج عن أربعة صيادين اعتقلوا صباح اليوم

فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق

الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق

حماس: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيراتنا

حماس: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيراتنا

البرلمان العربي يُحيَّي كفاح المرأة الفلسطينية

البرلمان العربي يُحيَّي كفاح المرأة الفلسطينية

نواهضة يحذر من هجمة شرسة تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى

نواهضة يحذر من هجمة شرسة تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

منوعات

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في &#34;شرم الشيخ&#34;

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في "شرم الشيخ"

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

شاهد: &#34;ليدي غاغا&#34; تطلب الزواج من &#34;برادلي كوبر&#34;

شاهد: "ليدي غاغا" تطلب الزواج من "برادلي كوبر"

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

شاهد صورة &#34;ليلى اسكندر&#34; التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

شاهد صورة "ليلى اسكندر" التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

عربي

الآلاف يحتشدون في &#34;جمعة الحسم&#34; بالجزائر

الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال