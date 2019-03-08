الاحتلال يفرج عن أربعة صيادين اعتقلوا صباح اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال ، مساء اليوم الجمعة، عن أربعة صيادين، كان قد اعتقلتهم البحرية الاسرائيلية صباح اليوم من بحر قطاع غزة بعد ملاحقتهم ومحاصرتهم والاعتداء عليهم بإطلاق النار.





بدورها، قالت لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي بغزّة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الصيادين الأربعة: ياسر سلمان بكر (مُصاب)، وتامر سليمان بكر، ووليد محسن بكر، ويسرى زكريا بكر.





وأشارت اللجان إلى أن قوات الاحتلال صادرت مركب الصيادين الذي اقتادته صباحًا إلى ميناء "أسدود".





وفتحت بحرية الاحتلال صباح الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة بحر السودان ية، في حين أفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها الثقيلة على مراكب الصيادين خلال تواجدهم في المساحة المسموح الصيد بها قبالة بحر السودانية.

رام الله - دنيا الوطن