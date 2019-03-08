فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الاعلامي باسم حركة فتح (م7) منير الجاغوب،الجمعة، ان إطلاق النار على مركبة احمد حلس "ابو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو عمل إجرامي جبان لا يقف وراءه الا العملاء والمندسون.وأَضاف الجاغوب: "على حركة حماس ان تتحمل مسؤولية هذا العمل، بصفتها قوة الأمر الواقع التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في قطاع غزة".وكان مجهولون أطلقوا النار تجاه سيارة القيادي بحركة فتح (م7) أحمد حلس.