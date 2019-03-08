داخلية غزة تعلق على استهداف مجهولين لسيارة حلس

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية في غزة ان الأجهزة الأمنية تتابع حادث تعرّض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، وبحسب التحقيقات الأولية فقد أصيبت مقدمة السيارة بطلق ناري واحد دون وقوع إصابات.وأكدت الداخلية في تصريح مقتضب لها انه تم فتح تحقيق في الحادث؛ لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم.