متهمة بالتجسس.. سجينة إيرانية تنال الحماية البريطانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الجمعة، منح الحماية الدبلوماسية للبريطانية من أصول إيرانية، نازانين زاغاري راتكليف، المسجونة في طهران.وبذلك تتحول قضية راتكليف إلى نزاع قانوني رسمي بين بريطانيا وإيران.وتقضي راتكليف عقوبة السجن 5 أعوام منذ 2016 بعد إدانتها بالتجسس، الذي تنفيه عن نفسها بحسب صحيفة (الخليج أون لان).وقال هنت إن هذه الخطوة لا ينتظر منها تحقيق "الإفراج الفوري"، ولكنها "إجراء دبلوماسي مهم".هنت أضاف أن هذا يبين للعالم كله أن "نازانين بريئة"، وينبه إيران إلى أن تصرفها "خاطئ تماماً"، مؤكداً إن قرار منح نازانين الحماية الدبلوماسية جاء بسبب معاملة إيران لها، وعدم توفير العلاج والمساعدة القانونية لها، مثلما تنص عليه القوانين الدولية.ونوهت منظمات حقوقية، حضت الحكومة البريطانية على منح نازانين الحماية الدبلوماسية، بالقرار ووصفته بأنه "خطوة غاية في الأهمية" بالنسبة لها.وتحمل نازانين، البالغة من العمر 41 عاماً، الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وكانت قبل اعتقالها مديرة برنامج في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وتقيم في لندن.