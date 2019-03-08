شوقي صبحة نقيبا للأطباء بالضفة

رام الله - دنيا الوطنفاز الدكتور شوقي صبحة بمنصب نقيب اطباء فلسطين- رئيس هيئة مكتب القدس، بانتخابات النقابة التي جرت اليوم الجمعة في محافظات الضفة.وكانت الانتخابات قد انطلقت صباحا في محافظات الضفة لانتخاب النقيب العام واعضاء اللجان الفرعية لنقابة الاطباء، واغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 5 مساء، وبدأ فرز الاصوات.