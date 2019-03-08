الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن المواطن المقدسي نور الدين الرجبي من معتقل المسكوبية غرب القدس المحتلة، علما أنها اعتقلته أمس الخميس أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك.ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، قال الرجبي إن الاحتلال أفرج عنه مع إبعادٍ شفهي عن المسجد الأقصى المبارك، والحضور يوم الخميس المقبل لجلسة تحقيق.