عاجل

  • نقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفيات جراء رشقهم بالحجارة قرب قصر الشعب في الجزائر

  • إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب قصر الشعب في الجزائر العاصمة

  • فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

شؤون فلسطينية

الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق

الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن المواطن المقدسي نور الدين الرجبي من معتقل المسكوبية غرب القدس المحتلة، علما أنها اعتقلته أمس الخميس أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، قال الرجبي إن الاحتلال أفرج عنه مع إبعادٍ شفهي عن المسجد الأقصى المبارك، والحضور يوم الخميس المقبل لجلسة تحقيق.

أخبار ذات صلة

فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

داخلية غزة تعلق على استهداف مجهولين لسيارة حلس

داخلية غزة تعلق على استهداف مجهولين لسيارة حلس

شوقي صبحة نقيبا للأطباء بالضفة

شوقي صبحة نقيبا للأطباء بالضفة

شاهد: الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة سماح مبارك إلى عائلتها

شاهد: الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة سماح مبارك إلى عائلتها

وزير اسرائيلي: لن نسمح لـ&#39;هنية&#39; بانتهاك سيادتنا

وزير اسرائيلي: لن نسمح لـ'هنية' بانتهاك سيادتنا

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعلن اسم الجمعة القادمة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعلن اسم الجمعة القادمة

الوفد المصري يغادر غزة بعد اجتماعات مع هيئة مسيرات العودة

الوفد المصري يغادر غزة بعد اجتماعات مع هيئة مسيرات العودة

مجهولون يطلقون النار على سيارة أحمد حلس وسط القطاع

مجهولون يطلقون النار على سيارة أحمد حلس وسط القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

فتح: اطلاق النار على القيادي حلس عمل لا يقف وراءه إلا العملاء

الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق

الاحتلال يٌفرج عن مقدسي ويستدعيه للتحقيق

حماس: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيراتنا

حماس: تهديدات الاحتلال لن توقف مسيراتنا

البرلمان العربي يُحيَّي كفاح المرأة الفلسطينية

البرلمان العربي يُحيَّي كفاح المرأة الفلسطينية

نواهضة يحذر من هجمة شرسة تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى

نواهضة يحذر من هجمة شرسة تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

منوعات

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في &#34;شرم الشيخ&#34;

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في "شرم الشيخ"

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

شاهد: &#34;ليدي غاغا&#34; تطلب الزواج من &#34;برادلي كوبر&#34;

شاهد: "ليدي غاغا" تطلب الزواج من "برادلي كوبر"

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

شاهد صورة &#34;ليلى اسكندر&#34; التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

شاهد صورة "ليلى اسكندر" التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

عربي

الآلاف يحتشدون في &#34;جمعة الحسم&#34; بالجزائر

الآلاف يحتشدون في "جمعة الحسم" بالجزائر

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال

نجاة رئيس عربي من محاولة اغتيال