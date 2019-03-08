شاهد: الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة سماح مبارك إلى عائلتها



يُذكر أن محكمة الاحتلال العليا، أصدرت بتاريخ 14 شباط/ فبراير الماضي، قرارًا يمنع احتجاز شرطة الاحتلال للشهيدة مبارك في "مقابر الأرقام"، عقب التماس تقدّم به "مركز معلومات وادي حلوة".



واستشهدت مبارك (16 عامًا)، نهاية شهر يناير الماضي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها على حاجز "الزعيم" العسكري، شرقي مدينة القدس ، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.







واستشهدت مبارك (16 عامًا)، نهاية شهر يناير الماضي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها على حاجز "الزعيم" العسكري، شرقي مدينة القدس ، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر محلية أن العائلة تسلّمت جثمان الشهيدة سماح وذلك بعد احتجازه (36) يومًا في ثلاجات الاحتلال.