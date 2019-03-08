وزير اسرائيلي: لن نسمح لـ'هنية' بانتهاك سيادتنا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، اليوم الجمعة، " نحن من ذوي الخبرة والثقة، لن تسمعوا منا شعارات فقط، نحن لن ندفع ثمن الحماية لحماس ، ولن نسمح لهنية بانتهاك سيادتنا".وأكد يعلون في تصريح له، نقلته وسائل إعلام اسرائيلية، " لن نقبل بواقع الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والمفخخة"