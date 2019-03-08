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المانيا تدعم وضع اتفاقية أممية لمكافحة النفايات البلاستيكية في البحار

المانيا تدعم وضع اتفاقية أممية لمكافحة النفايات البلاستيكية في البحار
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الحكومة الألمانية عن دعمها لمطالب بوضع اتفاقية أممية لمكافحة النفايات البلاستيكية في البحار.

وذكرت وزارة البيئة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أن الوزارة تدعم الاتفاقات الدولية في هذا الاتجاه.

وجاء في الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من اليوم الجمعة: "من الممكن أن يكون ذلك اتفاقا تحت عباءة الأمم المتحد لخفض النفايات البلاستيكية، لذلك فإن الحكومة الألمانية تؤيد مثل هذ المقترحات".

وأضافت الوزارة أن هناك حاجة أيضا لبذل جهود أخرى موازية لذلك، نظر لطول فترة المفاوضات التي تحتاجها مثل هذه الاتفاقيات.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن هناك 17 ميثاقا واتفاقية مختلفة لمكافحة لتلويث البيئة بالنفايات.

وأوضحت الوزارة أنه إذا تم تطبيق هذه الاتفاقيات على نحو أفضل مما هو عليه الحال الآن، فإنها ستساهم في تحقيق "خفض كبير" للنفايات، لكنها لن تكون كافية بمفردها.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الألمانية تعمل لذلك بشدة من أجل تعزيز وتطوير مثل هذه الاتفاقيات، كما تدعم طرح هذا الموضوع خلال اجتماعات مجموع السبعة ومجموعة العشرين.

وتبدأ في العاصمة الكينية نيروبي يوم الاثنين المقبل فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي يستمر على مدار خمسة أيام. وستكون قضية النفايات البلاستيكية وتلويث البحار بالنفايات مطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

وقالت خبيرة الشؤون البيئية في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، بيتينا هوفمان، في تصريحات لـ(د.ب.أ): "الحكومة الألمانية تعترف بأن الاتفاقيات الحالية غير كافية"، مضيفة أنه لا يبدو أن وزارة البيئة الألمانية لديها الحماس الكافي للعمل من أجل وضع اتفاقية دولية ملزمة لمكافحة النفايات، موضحة أن الهدف يتعين أن يكون حظر إلقاء النفايات البلاستيكية في البحار بحلول عام 2030

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