الوفد المصري يغادر غزة بعد اجتماعات مع هيئة مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنغادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الجمعة، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون إيرز، بعد لقاءات مع قيادة حركة حماس، والهيئة العليا لمسيرات العودة.وأفادت مصادر محلية، أن الوفد الأمني المصري عقد اجتماعا موسعا اليوم الجمعة، مع هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار.وقال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر، إن: الوفد الأمني يعقد اجتماعاته مع الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، استكمالًا للدور المصري، في ملفات القضية الفلسطينية.وكان الوفد الأمني المصري، وصل أمس الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.والتقى الوفد المصري الذي يضم اللواء عمر حنفي وكيل جهاز المخابرات المصرية واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، واللواء أيمن بديع، والعميد أحمد فاروق، بقيادة حركة حماس، أمس الخميس.وأجرى الوفد زيارة تفقدية إلى معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، للاطلاع على سير العمل.