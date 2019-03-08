مجهولون يطلقون النار على سيارة أحمد حلس وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر فتحاوية في قطاع غزة، إن سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، تعرضت لاطلاق نار، عصر اليوم الجمعة.وأكد صالح ساق الله، عضو مفوضية إعلام شرق غزة، لـ"دنيا الوطن"، أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة حلس، أثناء تواجده في المنطقة الوسطى.وأضاف ساق الله: "الأخ أبو ماهر بخير، ولَم يصب بأي أذى، وانما فقط الطلقات أصابت سيارته"، مشيرًا إلى أن المجهولين كانوا بداخل سيارة، ذات زجاج أسود "بيرسون".