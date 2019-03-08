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حماس: الأسبوع المقبل سيشهد حراكًا دبلوماسيًا وزيارات لوفود في اطار كسر الحصار

حماس: الأسبوع المقبل سيشهد حراكًا دبلوماسيًا وزيارات لوفود في اطار كسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس ان الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بزيارة العديد من الوفود لقطاع غزة؛ في إطار تواصل العمل من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناته.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة وفد المخابرات المصرية برئاسة الوكيل أيمن بديع؛ للاطلاع على مستجدات التحرك المصري تجاه كسر الحصار عن قطاع غزة.

كما استقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة الوفد الأمني المصري أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة ، في مكتبه في قطاع غزة، وانضم للقاءات وفد من قادة الفصائل الفلسطينية.

حيث بحث الطرفان سبل كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على أسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني، وقد أطلع الوفد المصري وفد الفصائل الفلسطينية على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار.

وقبيل لقاء السنوار أمس الخميس، زار الوفد المصري بصحبة فريق من الأجهزة الأمنية بغزة، معبر رفح على الجانبين الفلسطيني والمصري للاطلاع على سير العمل، والمصاعب التي تواجه أبناء شعبنا خلال سفرهم عبر المعبر، كما اطّلعا على آليات العمل في معبر كرم أبو سالم، وتفقدا الحدود المشتركة بين فلسطين المحتلة وجمهورية مصر العربية.

وعقب انتهاء زيارة معبر رفح عقد الطرفان اجتماعاً خاصاً لمناقشة آليات التخفيف عن المسافرين من أبناء شعبنا في قطاع غزة أثناء التنقل من جمهورية مصر العربية وإليها.

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