البرلمان العربي يُحيَّي كفاح المرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عاليًا، كفاح المرأة الفلسطينية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وقال السلمي إن المرأة الفلسطينية المناضلة ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعًا عن أرضها ومقدساتها، وأشاد بدورها الفاعل والحيوي والمؤثر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.وأشار إلى أن البرلمان العربي أقر "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها.وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار جهود البرلمان العربي في دعم المرأة العربية لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز دورها ومكانتها في الشأن العام للمجتمع، والبناء على ما حققته من إنجازات في السنوات الأخيرة.