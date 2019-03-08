هذا هو موقف غرينبلات أمام مجلس الأمن بشأن خصم عوائد الضرائب الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة الاسرائيلية الثانية، مساء اليوم الجمعة، إن جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيعلن دعم الولايات المتحدة للقانون الإسرائيلي الذي أقر مؤخرًا ودخل حيّز التنفيذ، حول خصم أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تدفع لمنفذي العمليات وعوائلهم.وبحسب القناة، فإن غرينبلات سيشارك في جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وكذلك للفلسطينيين بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد القرار الإسرائيلي. مشيرةً إلى أن دولة الكويت هي من طلبت الجلسة لبحث القضية بحسب صحيفة (القدس) المحلية.وأشارت القناة، إلى أن غرينبلات سيدعم موقف إسرائيل، لافتةً إلى أن دولًا أوروبية ستدعم القانون أيضًا.وأكدت القناة، ان الولايات المتحدة ودولًا أوروبية ستدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز الخلاف من خلال استلام الأموال المتبقية من أموال الضرائب.