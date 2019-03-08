نواهضة يحذر من هجمة شرسة تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذراسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى، من هجمة شرسة تتعرض لها مدينة القدس ومقدساتها، داعياً إلى سرعة التحرك لإنقاذها.وذكر نواهضة في خطبة يوم الجمعة :"تتعرض مدينة القدس لهجمة شرسة ولاعتداءات متواصلة تستهدف سكانها ومقدساتها ومؤسساتها وشجرها وحجرها وهي تستصرخ مستغيثة".وتابع: "هذه الاعتداءات تملي على المسلمين جميعا الاسراع في العمل على انقاذها لتنعم بالهدوء والسلام".وأردف: "يسعى المحتلون بكل الوسائل والطرق لتفريغ المدينة من أهلها والتضييق عليهم بكل الوسائل والطرق".بدوره، أكد فراس الدبس، مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، للأناضول، أن اكثر من 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.في الوقت نفسه، أدى المئات من المصلين صلاة الجمعة في ساحة قريبة من باب الاسباط الملاصق للمسجد الأقصى تضامنا مع المسؤولين في دائرة الأوقاف الاسلامية وحراس المسجد الأقصى الذين منعتهم اسرائيل من دخول المسجد الأٌقصى لفترات متفاوتة.وفي خطبته، حذر الشيخ نواهضة من مصير القدس يتعدى حدود أهلها وحدود فلسطين لأنها صورة لمصير العالم أجمع.وشدد على ان المسجد الأقصى للمسلمين وأنهم اصحاب الحق الشرعي فيه.وتشهد مدينة القدس منذ اكثر من أسبوعين حالة من التوتر إثر إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.