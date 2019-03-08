عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع ممثلة مملكة النرويج فى فلسطين هيلدي هيلرستاد والجنرال اينار ايس، رئيس وحدة التواجد الدولي المؤقت فى الخليل، التى قررت الحكومة الاسرائيلية وقف تفويضها وعملها.و ثمن عريقات الجهود التى بذلتها وحدة الوجود الدولي الخليل طوال عقدين من الزمن، مؤكدا على وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.كما اعرب عريقات عن تقديره العميق للمواقف الثابتة والمسؤولة والمرتكزة للقانون الدولي بشأن حل الدولتين على حدود 1967، والمساعدات التى تقدمها النرويج للشعب الفلسطيني وخاصة زيادة مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).و حضر اللقاء الى جانب عريقات نائبه السفير عيسى قسيسية.