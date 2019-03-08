إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما لصالح مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان اعداد كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بوابل كثيف من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة 3 شبان عولجوا بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.واكد شتيوي ان المئات من الشبان تصدوا للجنود بالحجارة والاطارات المشتعلة وافشلوا كمينا كان جيش الاحتلال نصبه في احد المنازل المهجورة بهدف اعتقال الشبان مما ادى الى قيام جنود الاحتلال بملاحقة الشبان الى داخل القرية واعتلاء اسطح منازل المواطنين وتحويلها الى ثكنات عسكرية لقناصتهم.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة تنديدا باجراءات الاحتلال بحق شعبنا وقيادته، بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب بينهم اعضاء برلمان بلجيكيين ونشطاء اسرائيليين.