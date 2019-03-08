إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في "جمعة المرأة"

أصيب خمسة من المواطنين الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في جمعة المرأة الفلسطينية.





وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه أصيب كذلك المسعف محمد أبو جزر، بقنبلة غاز بالوجه، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في ظل الاستهداف الإسرائيلي المباشر للطواقم الطبية، شرقي القطاع.









وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة تحت عنوان (جمعة المرأة الفلسطينية) الذي يوافق يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.



ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.









يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مساء أمس الخميس، إن جيشه سيرد بقوة على أي "اعتداء من حركة حماس في قطاع غزة".



جاء ذلك بعدما أجرى نتنياهو مع ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، تقييماً للوضع في قطاع غزة وقاموا بجولة قرب الحدود مع مصر.



وأضاف نتنياهو: "يجب على حماس أن تفهم الآن أن أي مظهر من مظاهر العدوان سيتبعه رد مضاعف ومتكرر"، وفق مزاعمه.

وتوافد الفلسطينيون، في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى المخيمات الخمسة، والتي يتظاهرون فيها ضمن مسيرات العودة، للمشاركة في الجمعة الخمسين للمسيرات، والتي بعنوان (جمعة المرأة الفلسطينية).وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة تحت عنوان (جمعة المرأة الفلسطينية) الذي يوافق يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مساء أمس الخميس، إن جيشه سيرد بقوة على أي "اعتداء من حركة حماس في قطاع غزة".جاء ذلك بعدما أجرى نتنياهو مع ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، تقييماً للوضع في قطاع غزة وقاموا بجولة قرب الحدود مع مصر.وأضاف نتنياهو: "يجب على حماس أن تفهم الآن أن أي مظهر من مظاهر العدوان سيتبعه رد مضاعف ومتكرر"، وفق مزاعمه.

رام الله - دنيا الوطن