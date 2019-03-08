عاجل

  • الصحة: إصابة 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في الجمعة ال 50 لمسيرات العودة

  • اصابة المسعف في الاغاثة الطبية محمد أبو جزر 24 عام بقنبلة غاز في الوجه

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في "جمعة المرأة"

إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في "جمعة المرأة"
رام الله - دنيا الوطن
أصيب خمسة من المواطنين الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في جمعة المرأة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه أصيب كذلك المسعف محمد أبو جزر، بقنبلة غاز بالوجه، داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في ظل الاستهداف الإسرائيلي المباشر للطواقم الطبية، شرقي القطاع.

وتوافد الفلسطينيون، في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى المخيمات الخمسة، والتي يتظاهرون فيها ضمن مسيرات العودة، للمشاركة في الجمعة الخمسين للمسيرات، والتي بعنوان (جمعة المرأة الفلسطينية).

وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، داعية الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة تحت عنوان (جمعة المرأة الفلسطينية) الذي يوافق يوم المرأة العالمي، وذلك احتفاء وتقديرا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.

ودعت الهيئة الى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعم وإسناد لهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.




يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مساء أمس الخميس، إن جيشه سيرد بقوة على أي "اعتداء من حركة حماس في قطاع غزة".

جاء ذلك بعدما أجرى نتنياهو مع ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، تقييماً للوضع في قطاع غزة وقاموا بجولة قرب الحدود مع مصر.

وأضاف نتنياهو: "يجب على حماس أن تفهم الآن أن أي مظهر من مظاهر العدوان سيتبعه رد مضاعف ومتكرر"، وفق مزاعمه.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى غلاف غزة

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى غلاف غزة

ليلى غنام: لن ينجح الاحتلال بتجريد القدس من هويتها

ليلى غنام: لن ينجح الاحتلال بتجريد القدس من هويتها

عشرات الآلاف يصلون في باحات الأقصى ومصلى الرحمة

عشرات الآلاف يصلون في باحات الأقصى ومصلى الرحمة

نقل الأسير &#34;سامي أبو دياك&#34; للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل الأسير "سامي أبو دياك" للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

الديمقراطية تدعو لإزالة كل العراقيل أمام مساواة المرأة كاملاً مع الرجل

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

عريقات يلتقي ممثلة مملكة النرويج في فلسطين

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

ليلى غنام: لن ينجح الاحتلال بتجريد القدس من هويتها

ليلى غنام: لن ينجح الاحتلال بتجريد القدس من هويتها

عشرات الآلاف يصلون في باحات الأقصى ومصلى الرحمة

عشرات الآلاف يصلون في باحات الأقصى ومصلى الرحمة

نقل الأسير &#34;سامي أبو دياك&#34; للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل الأسير "سامي أبو دياك" للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

منوعات

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في &#34;شرم الشيخ&#34;

لن تصدق.. مفاجأة جديدة عن سعاد حسني في "شرم الشيخ"

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

شاهد: &#34;ليدي غاغا&#34; تطلب الزواج من &#34;برادلي كوبر&#34;

شاهد: "ليدي غاغا" تطلب الزواج من "برادلي كوبر"

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

شاهد صورة &#34;ليلى اسكندر&#34; التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

شاهد صورة "ليلى اسكندر" التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

عربي

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

إصابة 5 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد