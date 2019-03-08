جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم تسللهما إلى غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن فلسطينيين اثنين، تسللا، إلى داخل منطقة غلاف غزة، بعد أن دخلا من السياج الفاصل، شرقي بلدة بيت حانون، شمال القطاع.وقال موقع (حدشوت 24): إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشابان الفلسطينيان، بعد أن تسللا عبر السياج الفاصل، حيث أن شخصين آخرين، دخلا صباح اليوم، لغلاف غزة، عبر السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن الجيش نصب حواجز في عدد من مستوطنات غلاف غزة، وطلب من حراسها المساعدة في البحث عن شابّين اجتازا السياج الفاصل، إلى أن تم اعتقالهما.]ذكر، أن بحرية الاحتلال اعتقلت هذا الصباح، أربعة مواطنين، أثناء عملهم في مهنة صيد الأسمالك، في عرض بحر قطاع غزة، حيث اقتادهم إلى ميناء أسدود.