عشرات الآلاف يصلون في باحات الأقصى ومصلى الرحمة

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة.وتوجه آلاف المقدسيين وأهالي الضفة والداخل الفلسطيني المحتل تلبية للدعوات التي أطلقها نشطاء بضرورة التواجد الكثيف في الأقصى جمعة اليوم ل"كسر المنع" الذي فرضته شرطة الاحتلال على بعض المرابطين والشخصيات الدينية في الأقصى.إلى ذلك دفعت قوات الاحتلال منذ الصباح بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس وفي محيط المسجد الأقصى.واستبق الاحتلال الصلاة، بحملة اعتقالات جديدة في المدينة المقدسة طالت تسعة مواطنين ومن حراس الأقصى، في الوقت الذي نشرت فيه دوريات عسكرية راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع المدينة المتاخمة لسرو البلدة القديمة، وأخرى راجلة في الشوارع والطرقات والأسواق والحارات والأزقة المُفضية والمؤدية إلى المسجد الأقصى، ونصبت متاريس حديدية على بوابات البلدة القديمة، والمسجد الأقصى وشرعت منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم باحتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم الى المسجد الاقصى للصلاة فيه.