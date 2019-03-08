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شؤون فلسطينية

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون
رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي تحتفل فيه مختلف دول العالم في اليوم العالمي للمرأة، والذي يحل اليوم الثامن من آذار من كل عام، تعاني المرأة الفلسطينية شتى أنواع العذاب جراء الاحتلال، وخاصة الـ49 أسيرة اللواتي يقبعن في سجن الدامون في الداخل المحتل.

تعذيب وإذلال

 الأسيرة المحررة خالدة جرار والتي أفرج عنها قبل أيام، أكدت أن الأسيرات يعانين على مدار الساعة، حيث أن السجان يتفنن في إذلالهن وتعذيبهن، وإهمالهن طبيا، وحشرهن في البوسطة التي تعتبر صندوق حديدي متنقل من محكمة إلى محكمة ومن سجن إلى سجن.

وعن الإهمال الطبي في السجون وخاصة للأسيرات تعتبر حالة الأسيرة إسراء الجعابيص من أصعب الحالات بين الأسيرات والتي تحتاج الى عمليات جراحية عاجلة بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال، إضافة لبتر 8 من أصابعها، فيما يماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة لها بحجج واهية.

وعن معاناة الأسيرات تقول الأسيرة المحررة سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح البرغوثي إن الأسيرات هن الأكثر معاناة، حيث الكلبشات والبرد القارس في الزنازين وغرف السجن، والنقل من المحكمة إلى السجن عبر البوسطة، والغذاء الغير صحي، وتعدي الجنائيات "الاسرائيليات على الأسيرات وشتمهن بألفاظ نابية.

16 ألف حالة اعتقال

بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن، حيث تم اعتقال أكثر من 16 ألف امرأة والزج بهن في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967.

وشددت الهيئة وبمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، أنه وفي اليوم الذي تكرم فيه المرأة على مستوى العالم، لا زالت المرأة الفلسطينية تقتل وتعتقل وتنتهك حقوقها بالجملة من قبل المحتل، مطالبة كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة إنهاء معاناة الأسيرات بأسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة إن الاحتلال يمارس بحق الأسيرات أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي خلال الاعتقال والتحقيق والزج بالسجون من قبل قوات الاحتلال والمحققين وقوات النحشون وحتى من السجينات الجنائيات الإسرائيليات.

مخالف لاتفاقية جنيف

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت عدد من النساء دون مراعاة للحالة الانسانية التي تتمتع بها المرأة، حيث تعرض الكثير من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشية أمام ذويها من اطفال ورجال، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة.

ولفتت الهيئة، إلى أن 49 أسيرة يقبعن حاليا في سجن "الدامون"، من بينهن 20 أسيرة أم، و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، وأن نصف العدد الإجمالي صدر بحقهن أحكاما متفاوتة وصل أعلاها إلى 16 عاما، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف.

وأضافت، أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.

وأوضحت الهيئة، أن مكان احتجاز الأسيرات مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت المادة 85 على أنه يجب بتوفير بيئة صحية مناسبة للأسرى والأسيرات.

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