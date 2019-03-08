إصابات خطيرة في مواجهات في بيت سيرا غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنهاجمت قوات الاحتلال المشاركين بمسيرة بيت سيرا غرب رام الله المطالبة باستردادجثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والتي انطلقت في البلدة عقب صلاة الجمعة.وأفادت مصادر محلية أن 5 شبان أصيبوا خلال المواجهات العنيفة المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال بينها إصابة خطيرة في الرأس.وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمطاطي بشكل كثيف تجاه المسيرة التي دعت إليها القوى الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الذين أعدمتهم قوات الاحتلال قبل 4 أيام في بلدة كفر نعمة.يذكر أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين يوسف عنقاوي وأمير دراج عقب إعدامهم بدم بارد أثناء توجههم لعملهم في بلدة كفر نعمة قبل 4 أيام.