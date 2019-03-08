شؤون فلسطينية

"الحركي للصحفيين" يحيي الإعلاميات بمناسبة يوم المرأة العالمي

"الحركي للصحفيين" يحيي الإعلاميات بمناسبة يوم المرأة العالمي
رام الله - دنيا الوطن
توجه المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية بالتحية والتقدير الى الزميلات الصحافيات والإعلاميات في الوطن والشتات بمناسبة يوم المرأة العالمي (الثامن من اذار).

وقال المكتب الحركي المركزي في بيان أصدره اليوم بهذه المناسبة إن الزميلات الإعلاميات سطرن أروع صور الجد والمثابرة والنضال من خلال قيامهن بعملهن بكفاءة ومسؤولية وطنية لا يقلان فيهما عن غيرهن.

وأضاف المكتب الحركي الصحافيات استطعن انتاج مواد صحفية وتحقيقات استقصائية مثلت نقلة نوعية في العمل الصحفي.

وأشار المكتب الحركي أن الصحفيات الفلسطينيات لهن دور كبير في كشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا من خلال تغطيتهن لاعتداءات قوات الاحتلال وفضح جرائمه المتواصلة في القدس والضفة والقطاع.

وأشاد المكتب الحركي بصمود وتضحيات زميلاتنا الإعلاميات اللواتي، رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي يعشنها، إلا أنهن خلقن حالة إعلامية مميزة، الأمر الذي يعكس دور المرأة الفلسطينية وكفاءتها ونجاحها في كافة المجالات السياسية والمهنية والاجتماعية وغيرها.

أخبار ذات صلة

نقل الأسير &#34;سامي أبو دياك&#34; للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل الأسير "سامي أبو دياك" للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

إصابات خطيرة في مواجهات في بيت سيرا غرب رام الله

إصابات خطيرة في مواجهات في بيت سيرا غرب رام الله

الوفد الأمني المصري يجتمع بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة

الوفد الأمني المصري يجتمع بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة

مبعدون عن الأقصى يقيمون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط

مبعدون عن الأقصى يقيمون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط

حماس: ليس أمام الاحتلال إلا النزول لمطالب الفلسطينيين وكسر الحصار

حماس: ليس أمام الاحتلال إلا النزول لمطالب الفلسطينيين وكسر الحصار

بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل في الخليل قبل أيام

بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل في الخليل قبل أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

نقل الأسير &#34;سامي أبو دياك&#34; للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل الأسير "سامي أبو دياك" للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول الحرية الأخير مع غزة

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

في اليوم العالمي للمرأة.. 49 أسيرة يتم تعذيبهن في سجن الدامون

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يحيي الإعلاميات بمناسبة يوم المرأة العالمي

"الحركي للصحفيين" يحيي الإعلاميات بمناسبة يوم المرأة العالمي

مبعدون عن الأقصى يقيمون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط

مبعدون عن الأقصى يقيمون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط

بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل في الخليل قبل أيام

بعد وفاة شقيقيه.. وفاة طفل أصيب بحريق شب بمنزل في الخليل قبل أيام

وفاة طفل بحادث سير وقع قبل أسبوعين بنابلس

وفاة طفل بحادث سير وقع قبل أسبوعين بنابلس

&#34;جمعة كسر المنع&#34; دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين

"جمعة كسر المنع" دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى لمساندة المبعدين

منوعات

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

فيديو.. رانيا يوسف من مطبخها: أحب غسيل الأطباق ولا أقاوم المحشي

شاهد: &#34;ليدي غاغا&#34; تطلب الزواج من &#34;برادلي كوبر&#34;

شاهد: "ليدي غاغا" تطلب الزواج من "برادلي كوبر"

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

فيديو: العادات السعودية تتسبب في بكاء اعلامية مصرية.. تعرف على التفاصيل؟

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

سما المصري: المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه

شاهد صورة &#34;ليلى اسكندر&#34; التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

شاهد صورة "ليلى اسكندر" التي سخر منها الجمهور..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ &#34;العيال&#34; من الكلاب

علاقة مميزة تجمع خالد الصاوي بـ "العيال" من الكلاب

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

تعليق غير متوقع من أحلام على ثروة كايلي جينر

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و&#34;هوت شورت&#34;

على خطى رانيا يوسف.. فنانة مصرية بفستان مثير و"هوت شورت"

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: &#34;أريد شابة لبنانية من جيلي&#34;

محمد إمام يثير ضجة بصورة وطلب غريب: "أريد شابة لبنانية من جيلي"

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: &#34;جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة&#34;

أصالة في مرمى نيران فجر السعيد: "جحدتي فضل نظام الأسد حين كنتي مشلولة"

عربي

إصابة 4 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

إصابة 4 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

البشير: السودان يخوص حربًا ضد الفساد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد

تحرك دولي خطير ضد بشار الأسد