"الحركي للصحفيين" يحيي الإعلاميات بمناسبة يوم المرأة العالمي

رام الله - دنيا الوطنتوجه المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الأقاليم الجنوبية بالتحية والتقدير الى الزميلات الصحافيات والإعلاميات في الوطن والشتات بمناسبة يوم المرأة العالمي (الثامن من اذار).وقال المكتب الحركي المركزي في بيان أصدره اليوم بهذه المناسبة إن الزميلات الإعلاميات سطرن أروع صور الجد والمثابرة والنضال من خلال قيامهن بعملهن بكفاءة ومسؤولية وطنية لا يقلان فيهما عن غيرهن.وأضاف المكتب الحركي الصحافيات استطعن انتاج مواد صحفية وتحقيقات استقصائية مثلت نقلة نوعية في العمل الصحفي.وأشار المكتب الحركي أن الصحفيات الفلسطينيات لهن دور كبير في كشف جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا من خلال تغطيتهن لاعتداءات قوات الاحتلال وفضح جرائمه المتواصلة في القدس والضفة والقطاع.وأشاد المكتب الحركي بصمود وتضحيات زميلاتنا الإعلاميات اللواتي، رغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي يعشنها، إلا أنهن خلقن حالة إعلامية مميزة، الأمر الذي يعكس دور المرأة الفلسطينية وكفاءتها ونجاحها في كافة المجالات السياسية والمهنية والاجتماعية وغيرها.