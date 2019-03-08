الوفد الأمني المصري يجتمع بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنيعقد في هذه الأثناء، وفد المخابرات المصرية، اجتماع موسعًا، مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.وقال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر، إن: الوفد الأمني يعقد اجتماعاته مع الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، استكمالًا للدور المصري، في ملفات القضية الفلسطينية.وكان الوفد الأمني المصري، وصل أمس الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.وتعتبر هذه الزيارة الثانية للوفد المصري في غضون ثلاثة أيام لقطاع غزة، ضمن جولة مكوكية يقوم بها بين غزة وتل أبيب لمحاولة تثبيت تفاهمات الهدوء التي تم الاتفاق عليها مسبقا.