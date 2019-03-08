مبعدون عن الأقصى يقيمون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط

رام الله - دنيا الوطنأقام مقدسيون صلاة الجمعة، أمام باب الاسباط تاكيداً على رفضهم لقرارات الاحتلال منعهم من الدخول الى المسجد الاقصى من قبل سلطات الاحتلال.ونشرت شرطة الاحتلال القناصة على الشرفات التي تطل على ساحات المسجد الأقصى، مع إعلانها عن تعزيز قواتها في محيط الأقصى تحسبا لاندلاع مواجهات في أعقاب صلاة الجمعة.ودعا خطيب صلاة الجمعة كافة المقدسيين والفلسطينين وكل من يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى القيام بذلك لان الوصول الى المسجد الاقصى مسؤولية وطنية ودينية.واكد ان سياسات الاحتلال ستفشل على صخرة الصمود الفلسطينية وصخرة المقدسيين والصامدين الذين يتعرضون لاعتداءات مختلفة من قبل قوات الاحتلال.وكان المقدسيون قد وجهوا دعوات لجمعة كسر المنع من دخول المسجد الاقصى التي فرضتها سلطات الاحتلال على عدد من حراس المسجد الاقصى وبعض القيادات الدينية والسياسية.وجاء في بيان صادر عن الممنوعين بعنوان نداء الحراس والممنوعين من الأقصى في جمعة كسر المنع ان جمعة كسر المنع التي دعونا لها في ندائنا السابق تقترب، وشرطة الاحتلال مستمرة بإبعاد من يفتح مصلى باب الرحمة صباح كل يوم.