حماس: ليس أمام الاحتلال إلا النزول لمطالب الفلسطينيين وكسر الحصار

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس: إنه ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي، إلا النزول لمطالب الشعب الفلسطيني، وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتحقيق أهدافه.وأضافت حماس، بحسب المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن "الجماهير الفلسطينية تخرج اليوم لتواصل مسيراتها السلمية بكل ثقة واقتدار وبمختلف الأدوات والوسائل الشعبية الضاغطة".وأوضح أن جمعة المرأة الفلسطينية اليوم هي دليل على مشاركة المرأة بجانب الرجال والشباب الثائر مع كل مكونات شعبنا وشرائح المجتمع في مسيرات العودة.وأكد أن "المرأة الفلسطينية كانت وما زالت شريكة في نضال شعبنا الفلسطيني وثورته ضد الاحتلال"، مردفا : "فمنها الشهيدة والأسيرة والجريحة، وستبقى على ذلك حتى النصر والتحرير".وتابع المتحدث باسم حماس قائلًا: "المرأة الفلسطينية هي رمز للعطاء والتضحية، وتتواجد في كل محطات شعبنا، وتتقدم الصفوف، وتستبسل في كل الميادين جنباً إلى جنب".