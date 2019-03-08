شؤون فلسطينية

وفاة طفل بحادث سير وقع قبل أسبوعين بنابلس

وفاة طفل بحادث سير وقع قبل أسبوعين بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأطباء بمستشفى رفيديا الحكومي في ساعات متاخرة من الليلة الماضية، عن وفاة الطفل جاد مجاهد فؤاد اشتيه (6 سنوات)، اثر حادث سير وقع ببلدة سالم شرقي نابلس، قبل حوالي أسبوعين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بأن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقاً بحادث سير وقع في بلدة سالم في 20 شباط الماضي ونُقل على إثره الطفل اشتية للمستشفى وقد وصفت اصابته بالبليغة في حينه.

وأضاف ارزيقات في تصريح له اليوم ، انه تم ابلاغ الشرطة الليلة الماضية من مستشفى رفيديا الحكومي بوفاة الطفل اشتية.

وأكد استمرار الشرطة في تحقيقاتها حول ظروف وملابسات الحادث لحين انهاء إجراءات ملف الحادث واحالته لجهات الاختصاص اصولاً.

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