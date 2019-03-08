الاعلام الإسرائيلي: حكومة نتنياهو نقلت رسائل خطيرة لحماس وهددت بعملية عسكرية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة تل أبيب، نقلت رسائل إلى حركة حماس في قطاع غزة، عبر الوسيط المصري.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن مفاد الرسالة التي نقلتها مصر أنه "إذا توجهت حماس إلى التصعيد، فسيرد الجيش الإسرائيلي بكثافة، بل وسيشرع بعملية عسكرية واسعة في غزة، رغم أن هذه فترة انتخابات".إلى ذلك، كشف قناة (كان) الإسرائيلية، مساء أمس، عن تطورات الاتصالات الجارية من أجل التوصل لتهدئة بين اسرائيل و حماس في قطاع غزة.وقال القناة، إن "إسرائيل تحاول التوصل إلى تفاهمات مع حماس بوساطة من مصر لتهدئة الحدود، وحتى الآن هذه الاتصالات التي تعتمد على عدة جهات أمنية، لم يكتب لها النجاح".وأضافت: "من أجل دفع جهود التهدئة، التقى مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أيضا مع كبار المسؤولين المصريين من أجل إعادة تأسيس الاتفاق".