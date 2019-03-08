إصابة 4 سعوديين جراء تساقط شظايا طائرة حوثية أُسقطت في أبها

رام الله - دنيا الوطنتصدت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في مدينة أبها، الواقعة في القسم الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.وقالت قناة (الجزيرة): إن هذا التصدي، أدى لإصابة خمسة سعوديين، جراء تساقط شظايا طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش السعودي.وأكدت وسائل إعلام سعودية، أن الدفاع الجوي السعودي تصدى للطائرة الحوثية، وقام بتدميرها، بشكل كامل، بعد أن رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غريبًا باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.