دولي

تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان

تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلة من طراز (ميغ-21) تابعة لسلاح الجو الهندي تحطمت اليوم الجمعة في ولاية راجستان عند الحدود مع باكستان.

وأكدت صحيفة (Times of India)، أن الطيار قفز بمظلته بسلام من المقاتلة المنكوبة، ونجا من الموت.

وأوضحت وكالة (ANI) أن المقاتلة أقلعت من قاعدة نال الجوية في ولاية راجستان الهندية بمهمة روتينية، فيما سيشكل الجيش الهندي، لجنة للتحقيق في الحادث.

وهرعت فرق الشرطة على الفور لتطويق المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح.

وكان طياران هنديان ومدني ثالث، لقيا مصرعهم إثر تحطم مقاتلة سقطت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، الشهر الماضي، ما أحدث أزمة بين باكستان والهند.

وقالت وكالة (رويترز) آنذاك، إن ثلاث مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

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