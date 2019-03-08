​الجيش الباكستاني: سندافع عن أرضنا ضد أي مغامرة هندية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الباكستاني، أنه سيدافع عن بلاده ضد ما وصفه بـ "أي عدوان أو مغامرة غير محسوبة".وكتب المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور، عبر موقع (تويتر)، أن "استهداف الهند للمدنيين يشعل الأزمة، ويجب أن يتوقف للحفاظ على السلام في المنطقة".وأضاف: "سندافع عن بلادنا ضد أي عدوان أو مغامرة غير محسوبة"، وفي تغريدة أخرى، أوضح أن "باكستان تسير في مسار يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق ما نقلت (روسيا اليوم).وتابع: "لن يستطيع أي أحد أن يرغمنا على تغيير موقفنا بالتهديد، أو باستخدام القوة العسكرية، التي ستبقى حقا أصيلا للدولة إلى جانب السياسة".