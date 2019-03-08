وزير ماليزي: لا يوجد في بلادنا مثليون جنسيون

رام الله - دنيا الوطنتطرق وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي، خلال حديثه إلى الإعلام الألماني، لقضية المثليين جنسيًا، حيث قال إنه لا يعتقد في وجود مثليين جنسيين في عموم بلاده.وقال الوزير، داتوك محمدين كتابي، تصريحه هذا خلال فعاليات معرض سياحي وتجاري نظم مؤخرا في العاصمة الألمانية، برلين، وذلك في معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت ماليزيا بلدا آمنا للسياح المثليين.ونقل عن الوزير الماليزي الجواب الآتي: "المثلية؟ لا أعتقد بوجود شيء كهذا في بلادنا. أما فيما إذا كانت آمنة أم لا، فلا أستطيع الإجابة".وعقب تصريح محمدين هذا، أوضح مساعده أنه بالرغم من توافق إجابة الوزير مع الموقف الرسمي الماليزي بعدم الاعتراف بمجتمع المثليين "LGBT"، إلا أنها تعبر عن "وجهة نظره الشخصية".