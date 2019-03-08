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36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟

36 دولة توجه توبيخًا للسعودية.. لماذا؟
رام الله - دنيا الوطن
قال دبلوماسيون إن 36 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين وقعت بيانا سيوجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان.

ووفقًا لوكالة (رويترز)، سيكون البيان أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006. وسيتلو البيان هارالد أسبيلوند مبعوث أيسلندا في محادثات جنيف.

وأضافت الوكالة: سيدعو البيان السلطات السعودية إلى إطلاق سراح ناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مبعوث إحدى دول الاتحاد الأوروبي: "إنه نجاح لأوروبا أن تتوحد في هذا الأمر".

وقال ناشطون إن بعض المحتجزات، ومنهن من شاركن في حملة للمطالبة بحق المرأة في قيادة السيارات، تعرضن للتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السعودية أمس الأربعاء للإفراج عن ناشطات محتجزات تتردد تقارير عن تعرضهن للتعذيب بعد أن اتهمتهن السلطات بالإضرار بمصالح البلاد.

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