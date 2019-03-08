بعد استثنائه من الحوارات.. فصيل بالمقاومة: حالة من التفرد بقرار التهدئة مع الاحتلال بغزة

عبرت حركة المقاومة الشعبية، عن استغرابها لما اسمته استمرار حالة التفرد بالقرار الوطني لبعض القوى وغياب الاجماع ومشاركة القرار والمصير بطبيعة الصراع وآلياته مع الاحتلال الإسرائيلي.







وقال الناطق باسم الحركة، خالد الأزبط، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ذلك يأتي عقب عقد عدة لقاءات خلال الأيام السابقة وحتى اليوم مع الوفد المصري للتباحث حول مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة للعودة للتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية ودولية.





وأضاف الأزبط: "الأبرز في تلك اللقاءات هو استمرار استثناء بعض فصائل المقاومة لدلالات وأسباب غير واضحة، والتي لا يمكن أن تعزز مشروع الشراكة الوطنية في القرار والميدان".







خاص دنيا الوطن - أحمد جلالوجددت الحركة، دعوتها لمشتركة الكل الوطني وعدم استنساخ صورة جديدة من حالة الانقسام الداخلي عبر تغييب قوى مقاومة فاعلة وذات تاريخ وتضحيات وعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي عن طاولة التشاور وصنع القرار بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة نحو التحرير الكامل لفلسطين.