الملك سلمان وولي عهده يدخلان على خط الصراع بين باكستان والهند

وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى إسلام آباد، أمس الخميس، في مسعى لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان.وقالت قناة "جيو نيوز" الباكستانية الإخبارية، إن "الجبير نقل لخان رسائل خاصة من العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان".وبحث الجانبان، الأوضاع الراهنة في المنطقة وجهود نزعِ فتيل التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي، وشدد الجبير على دعم الرياض للجهود السلمية وإبعاد شبح الحرب بين الجارتين النوويتين، وذلك وفقا لقناة "العربية".كما جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، دعم المملكة للجهود السلمية كافة لحل الأزمة، مشيدا بمبادرات باكستان لخفض التوتر.وبحث الجبير، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، العلاقات الثنائية بين الدولتين والتوترات بين إسلام أباد ونيودلهي.بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أن "إسلام آباد مستعدة للحوار مع الهند، وبحث القضايا الخلافية كافة، والوصول إلى سلام دائم، لكن يجب ألا تفسر الهند ذلك على أنه ضعف، ونحن مستعدون للرد بقوة إن لجأوا ثانية للتصعيد".​وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي، بناء على توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث الأوضاع المستجدة بين باكستان والهند.